Предложение оставить на "экономическом фронте" людей с большими зарплатами звучит уже давно, но в Раде считают это дискриминацией.

В Украине не будут освобождать от мобилизации на основании уплаты человеком крупной суммы налогов. Такая норма носила бы дискриминационный характер, заявил в интервью РБК-Украина председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он отметил, что высокая зарплата и большой налог с нее – это не только заслуга самого специалиста, но и следствие ситуации на рынке труда, где вакансий существенно меньше, чем желающих работать. К тому же зарплаты на прифронтовых территориях по понятным причинам ниже, чем в глубоком тылу.

"Такие предложения дискредитируют (дискриминируют – УНИАН) сразу по нескольким признакам – профессия, территория, ВПЛ, имущественное положение. Это нарушает основной принцип, который должен быть соблюден в воюющей стране – справедливости жертвы", – говорит Гетманцев.

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Нардеп отметил, что жертвовать здоровьем, свободой и имуществом все граждане должны одинаково, ведь в противном случае будет дискредитирована сама идея борьбы и победы.

Законопроект о мобилизации: последние новости

Как писал УНИАН, Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады проанализировало внесенный Кабинетом министров законопроект об усилении мобилизации и раскритиковало предусмотренную в нем идею ограничить права лиц, не подавших учетные данные в ТЦК.

Недовольны законопроектом и в профильном Комитете нацбезопасности и обороны. Там говорят, что документ надо либо возвращать на доработку в Кабмин, либо же его придется сильно править после первого чтения.

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