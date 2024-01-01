Оформить уход мможно как за членом семьи, так и за другим человеком.

Пока в Украине активно обсуждают законопроект об усилении мобилизации, продолжают действовать старые правила набора солдат в армию. Эти правила в частности предусматривают возможность получить отсрочку от мобилизации тем, кто, осуществляет постоянный уход за другим человеком.

Специалисты "Безоплатной юридической помощи" рассказали, в каких случаях закон позволяет официально оформить постоянный уход за человеком. Это можно сделать, если человек относится к одной из нижеследующих групп:

люди с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

пожилые люди с когнитивными нарушениями;

люди с неизлечимыми заболеваниями, которые нарушают функции организма так, что становится невозможно самостоятельно обслуживать себя;

тяжелобольные дети, которым еще не установлена инвалидность.

Законодательство предусматривает возможность оформить профессиональный уход за таким человеком, либо уход на непрофессиональной основе. Во втором случае такой уход могут осуществлять члены семьи больного – которые совместно с ним проживают, ведут общий быт, имеют взаимные права и обязанности. Проходить специальную подготовку для такого непрофессионального ухода не обязательно.

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Как оформить уход на непрофессиональной основе

Юристы акцентируют, что оформить уход на непрофессиональной основе можно не только в том случае, если помощь нужна члену семьи. Если больной и тот, кто намерен за ним ухаживать, не живут вместе, для оформления непрофессионального ухода следует обратиться в Центр предоставления админуслуг по месту жительства больного, либо в местный орган социальной защиты населения.

Там потребуют следующие документы:

заявление о желании осуществлять уход за больным человеком;

если больной юридически дееспособен, потребуется также заявление от него о согласии на такой уход;

паспорт заявителя и человека, нуждающегося в уходе;

идентификационные коды заявителя и пациента;

справки о регистрации места жительства обоих;

декларация о доходах и имуществе заявителя, состав семьи заявителя;

справка, подтверждающая, что человеку действительно требуется постоянный уход из-за состояния здоровья.

Когда могут отказать в оформлении непрофессионального ухода

Юристы предупреждают, что обычно отказ в оформлении происходит по следующим причинам:

недостоверны поданные документы;

отсутствует реальная потребность в уходе (представители социальных служб проверят, действительно ли человеку нужна посторонняя помощь, чтобы обслуживать себя);

плохих жилищных условий того, кто хочет взять к себе на проживание человека, нуждающегося в постоянном уходе;

если при проверке социальные службы не подтвердят факт совместного проживания.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об усилении мобилизации и наведении порядка в процессах прохождения военной службы.

Документ вызвал широкую дискуссию в украинском обществе из-за своих неоднозначных положений. Омбудсмен Дмитрий Лубинец в частности отметил, что в законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции.

После этого в Офисе президента признали необходимость доработать законопроект.

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