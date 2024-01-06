В законопроекте Кабмина есть ряд дискуссионных норм, поделился нардеп.

Мобилизация в Украине 2024 по-новому пока под вопросом - парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в субботу, 6 января, завершил слушания по правительственному проекту закона об усовершенствовании мобилизационных мероприятий, но окончательное решение насчет его судьбы члены комитета планируют принять на следующей неделе.

Для того, чтобы решение было принято, необходимо, чтобы законопроект также рассмотрел комитет по антикоррупционной политике и предоставил свои выводы, рассказал член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "РБК-Украина". По его словам, "есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета".

Нардеп добавил, что наибольшие дискуссии во время заседания комитета вызвали нормы насчет людей с инвалидностью 3 группы, наказаний и ограничений за неявку в территориальные центры комплектования и внесения в реестр должников по решениям руководителей ТЦК.

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"...Есть две опции - либо вернуть Кабмину на доработку, либо принять проект за основу и дальше дорабатывать его в Раде ко второму (чтению, - Ред.), что маловероятно", - подчеркнул народный избранник.

Продолжается мобилизация в Украине - на сегодня об этом стоит знать

В декабре Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Документ 4 января впервые обсудили на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В обсуждении, в частности, участвовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Журналисты узнали, что он поддержал усиление мобилизации, но выступил против привлечения людей, имеющих судимость.

Позже бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий говорил, что в проекте закона есть норма, которую точно надо изменить - не должно быть "уравниловки" службы на "нуле" и в тылу.

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