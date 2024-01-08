Предложенные нормы часто прописаны очень неконкретно, поэтому не понятно, как их выполнять, говорят специалисты.

Поданный в Верховную Раду в конце декабря законопроект об усилении мобилизации в отдельных пунктах противоречит Конституции и другим законам. В частности это касается части об ограничениях, которые накладываются на лиц, уклоняющихся от подачи учетных данных в ТЦК.

Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Аппарата Верховной Рады проанализировало внесенный Кабинетом министров законопроект и раскритиковало предусмотренную в нем идею о внесении уклонистов в Единый реестр должников по решению руководителя ТЦК.

В ГНЭУ отмечают, что Единый реестр должников был создан с совершенно другой целью - для предотвращения отчуждения должниками имущества при невыполнении ими имущественных обязательств. Кроме того, предложенная норма о порядке внесения граждан в этот реестр не согласована с действующим законодательством, регулирующим порядок работы реестра.

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Также в ГНЭУ обратили внимание, что в законопроекте достаточно неконкретно прописано, какие именно операции с движимым и недвижимым имуществом будут ограничены для уклонистов. Это существенно усложнит реализацию соответствующих положений.

Кроме того, этот пункт в части относительно недвижимого имущества не согласован с нормами Закона "О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их обременений". В частности отмечается, что запрет регистрационных действий на такое имущество должен быть наложен решением суда, или на основании заявления самого же владельца объекта.

"Инициированное предложение в целом создает риски нарушения требований положений ст. 41 Конституции Украины, согласно которой "каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью"; "никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является незыблемым", - отметили в ГНЭУ.

Не удовлетворены эксперты Верховной Рады и предложением ограничить уклонистов в правах пользования и распоряжения средствами и другими ценностями. Этот пункт прямо противоречит ч. 1 ст. 1074 Гражданского кодекса, где указано, что подобные запреты может налагать суд.

В целом в ГНЭУ считают, что предложенные законопроектом новации содержат незавершенный правовой механизм регулирования, поскольку не определены механизмы наложения ограничений на права уклонистов.

Законопроект о мобилизации: ограничение прав уклонистов

Как писал УНИАН, 25 декабря Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об усилении мобилизации в Украине. Среди прочего документ предлагает механизмы усиления правил воинского учета и ограничения прав граждан, которые добровольно не подадут в ТЦК свои учетные данные.

В частности авторы законопроекта предлагают запретить таким лицам:

выезд за границу;

проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

управлять собственным транспортом и получать водительские права;

пользоваться и распоряжаться средствами и другими ценностями;

заключать кредитные договоры;

получать льготы и услуги от государства.

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