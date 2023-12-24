Пограничники страны-соседки пришли с оркестром в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

В воскресенье молдовские пограничники поздравили украинских коллег феерическим "шоу" прямо в пункте пропуска. Об этом сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ.

Отмечается, что одесских пограничников с грядущим Рождеством Христовым и Новым годом поздравил в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" оркестр Пограничной полиции Республики Молдова.

"Украинские пограничники, а также все, кто в этот момент пересекал украинско-молдовскую границу, ненадолго окунулись в волшебную атмосферу праздничного действа. Праздничное мероприятие для присутствующих устроил музыкальный коллектив пограничников Молдовы. На границе обеих стран звучали новогодне-рождественские композиции и украинские колядки", - рассказали в управлении.

Молдовские пограничники признались, что хотели удивить коллег из Украины исполнением колядок.

"Спасибо коллегам из пограничной полиции Республики Молдова! В такие минуты мы верим, что чудеса обязательно случаются, даже в самые темные времена для нашего государства", - отмечают в ГПСУ.

"Щедрик" раздается в Украине

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на центральной Софиевской площади, прозвучал хит Рождества "Щедрик" в исполнении украинских пограничников. Легендарное произведение под звуки гитары спел защитник Алексей с псевдонимом "Музыка", который в "довоенной жизни" преподавал музыку. На инструменте сыграла пограничница Мария 5 лет служащая в ГПСУ.

В своем поздравлении в МВД отмечают, что Щедрик - не только праздничный дух Рождества, он еще олицетворяет борьбу за свободу украинского народа.

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