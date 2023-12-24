В Киеве на центральной Софиевской площади столицы прозвучал хит Рождества "Щедрик" в исполнении украинских пограничников.
Легендарные слова щедривки под звуки гитары спел защитник Алексей с псевдонимом "Музика", в "довоенной жизни" он преподавал украинцам музыку. На инструменте сыграла пограничница Мария - она 5 лет работала в ГПСУ.
"Щедрик - это не только о праздничном духе Рождества, но и о борьбе за свободу украинского народа. Сейчас украинское государство борется за свое право свободно жить, творить и развиваться", - говорится в поздравлении МВД.
В недавнем прошлом Алексей участвовал в сдерживании нашествия оккупантов в Сумской и Донецкой областях. Мария сейчас воюет за свободу Украины в составе Сил обороны.
Но сегодня у защитников другая миссия - они вместе в Святой вечер радуют киевлян и гостей столицы "Щедриком":
Мир "болеет" новым ремиксом украинского"Щедрика"
Украинский "Щедрик" ежегодно оказывается в топе стран всего мира в период рождественских праздников. Период 2023 года не исключение - всемирно известные диджеи создали ремикс на культовую песню. Он уже завоевывает популярность среди международных чартов.
Над техно-версией хита работал французский диджей Naeleck и израильский дуэт Vini Vici.