В случае с Украиной Швейцария, являющаяся производителем этих машин, ссылалась на свой нейтралитет. Хотя Молдова тоже имеет не решенный конфликт в Приднестровье.

Германия передала Молдове партию бронетранспортеров Piranha IIIH, которые раньше хотела получить Украина.

Как сообщает Министерство обороны Молдовы, всего в течение года в несколько этапов было передано 19 бронетранспортеров. Это произошло в рамках двустороннего соглашения между странами, целью которого является усиление и модернизация молдавской армии. Само соглашение было подписано в октябре 2022 года, а первую партию этих бронетранспортеров Кишинев получил в январе этого года.

Как отмечает издание Defense Express, речь идет именно о тех бронетранспортерах Piranha IIIH, которые Дания планировала передать Украине, но Швейцария, являющаяся производителем этих БТР, запретила поставку.

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"Вероятно именно эти 19 бронетранспортеров в итоге могли бы оказаться в Украине, но еще в июне 2022 года правительство Швейцарии ветировало запрос Дании на отправку этих машин Украине", – пишет издание.

Как именно эти бронетранспортеры оказались в руках Германии, не сообщается.

Бронетранспортеры Piranha

Как писал УНИАН, в июне 2022 года швейцарское правительство заблокировало поставку из Дании в Украину двух десятков бронированных машин швейцарского производства Piranha III.

В свое время, покупая эти машины, Дания обязалась передавать военную технику третьей стороне только с разрешения Швейцарии. Но в случае с Украиной Швейцария вынуждена была отклонить запрос из-за своего нейтралитета, что на законодательном уровне запрещает стране поддерживать военными ресурсами страны, находящиеся в состоянии войны.

Сам же БТР Piranha - это фактически машина-конструктор, которая предусматривает разнообразное боевое оснащение (от пулемета до 105-мм пушки), различное бронирование, двигатели и трансмиссии, то есть все что захочет клиент. Именно поэтому машины Piranha находятся на вооружении более 20 стран мира, включая лицензионные версии, а общее количество выпущенных машин – более 11 тысяч.

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