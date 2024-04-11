Защитник подчеркнул, что гордится тем, что в армии есть женщины.

В СМИ появилась информация о необходимости готовиться к возможной мобилизации женщин в Украине. Старший лейтенант и боец роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка высказал свое мнение по этому поводу.

В эфире телеканала "Киев24" он отметил, что принятие решения о мобилизации является правом женщин. Если человек имеет такое желание, то он имеет право это делать.

Однако, по его словам, все же есть профессии на фронте, которые лучше делают мужчины.

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"По моему субъективному мнению, пусть на меня не сердятся женщины, все же я бы предпочел, чтобы штурмовые действия осуществляли мужчины. Я бы предпочел, чтобы действия, которые больше связаны с риском для жизни, делали только мужчины. Но несомненно, я не просто "за", я горжусь тем, что в армии есть женщины. Я горжусь тем, какие это женщины и как они выполняют свою работу", – сказал он.

Мобилизация женщин в Украине: что предшествовало

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью изданию The Times заявила, что Украина должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу и готовиться к тому, что в ближайшие годы придется проводить и мобилизацию женщин.

Впоследствии на эту информацию отреагировали в Центр противодействия дезинформации СНБО. Там отметили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня и ни один закон не предусматривает мобилизации женщин.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не подпишет закон в случае его принятия Верховной Радой, если там будет идти речь о мобилизации женщин.

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