Готовится обращение к Кабинету министров Украины от Верховной Рады по этому вопросу.

Нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, с какими проблемами сталкиваются украинские мужчины, приехав домой из-за границы, чтобы стать на воинский учет.

"Граждане Украины, которые не стояли на воинском учете и вернулись в Украину, они сейчас попали, фактически, в своеобразную ловушку. Они не могут выехать из Украины обратно к своим семьям и не могут в Украине стать на воинский учет, потому что у них нет в Украине зарегистрированного места жительства", - заявил он в эфире Radio NV.

По словам Вениславского, эту проблему обсуждали в профильном комитете парламента. Сейчас готовится соответствующее обращение в Кабинет министров Украины, в Министерство внутренних дел, Министерство обороны, поскольку эта проблема требует решения. Нардеп отметил, что несколько десятков таких граждан обратились к нему лично.

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Война в Украине - мобилизация

Ранее председатель Комитента Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что в Украине не планируют продлевать срок обновления данных для военнообязанных.

Мобилизационный потенциал в Украине составляет не менее 5-6 миллионов мужчин, однако от ВСУ пока нет запроса на такое количество.

Недавно Кабинет министров автоматически продлил на три месяца отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленную военнообязанным решениями Министерства экономики.

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