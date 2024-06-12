Продление срока для обновления данных не повлияет на количество мобилизационного резерва.

В Раде выступают против продления срока обновления данных военнообязанных после 16 июля. Независимо от количества определенного времени, количество людей не увеличится, а сам процесс "может длиться бесконечно", заявил глава Комитента Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью BBC News Украина.

"Я лично не поддерживаю продление срока обновления данных после 16 июля. Я думаю, сейчас оно работает - пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться бесконечно", - высказался депутат.

Он пояснил, что в первые недели приложение "Резерв+" немного "буксовало", но сейчас оно полноценно работает. По его словам, когда в законе прописывали сроки для обновления военно-учетных данных, все признали, что украинцы в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому продлевать такой срок смысла нет.

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Завитневич также отметил, что приложением "Резерв+" воспользовались уже 1,3 миллиона человек и он считает, что закон о мобилизации "выполнил свою роль", ведь ТЦК и СП могут составить соответствующую картину не только об ограниченно годных, непригодных, бронированных или незабронированных, а об абсолютно всех.

В то же время отвечая на вопрос о том, хватит ли этих людей, которые обновили данные, для длительной войны и какие это будет иметь последствия для страны, председатель комитета ответил, что основной цели и планов военного руководства страны это не изменит.

"Давайте говорить откровенно: военные чувствовали, что все равно этот резерв еще есть. Просто люди не появляются в ТЦК и СП. Люди прячутся, люди не хотят идти служить. Это объективно. Как это будет потом, повлияет ли это на изменение стратегии - я думаю, что на стратегическом уровне существенных изменений не будет. У нас одна цель - это защитить нашу Украину и выгнать врага за границы нашего государства. Конечно, будет гораздо больше, мне кажется, трудностей с обучением, с финансированием, но планы, которые были - они основные, и основная цель - это защитить наше государство", - подчеркнул Завитневич.

Мобилизация в Украине - что интересно прочитать

Как писал УНИАН, недавно представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, почему после обновления данных в "Резерв+" могут вручить повестку на улице. Приложение является лишь подтверждением того, что гражданин уточнил свои персональные данные в течение 60 дней.

В то же время министр юстиции Денис Малюська заявил, что уклонисты могут не получить ряд госуслуг. В частности, речь идет об административных услугах.

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