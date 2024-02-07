Встречаются ситуации, когда вместе с повесткой приходит уведомление о возможном штрафе.

Работники ТЦК иногда олчень оригинально вручают повестки, чтобы заставить мужчин явиться в военкомат, рассказал адвокат Роман Симутин.

По его словам, мужчинам начали приходить повестки, в которых содержится следующее уведомление: "Отправка повестки зафиксирована представителем Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда и автоматизированной системой АИТС "Оберіг". Симутин отмечает, что с точки зрения закона подобное уведомление ничего не доказывает и не подтверждает.

"Читайте между строк: повестку вам бросили в почтовый ящик, а дворник подтвердил, что сделал это", – добавил Симутин.

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Также встречаются ситуации, когда вместе с повесткой приходит уведомление с такой формулировкой: "Довожу до вашего сведения, что в конце 2023 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым существенно усиливается ответственность за военные нарушения, а именно законодательства о мобилизации, с наложением штрафа от 34 000 до 85 000 грн".

Одним из самых "креативных" вариантов является ситуация, когда вместе с повесткой приходит уведомление, что некоему гражданину уже дали 3 года тюрьмы за уклонение от мобилизации.

"Заметьте: не условно, но и не относительно вас, получателя этого креативного сообщения. Потому что в большинстве мужчины, не почитав приговор суда, полагают, что это именно им дали 3 года", – рассказывает адвокат.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Комитете назвали три проблемные нормы законопроекта о мобилизации. По словам председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной, эти пункты могут порождать избирательность или коррупцию.

Также мы рассказывали, что ветеран разнес "бутафорский" закон о мобилизации. Достаточно замечаний у правозащитника к одной из ключевых норм - электронному кабинету призывника, куда, согласно документу, ТЦК и СП будут направлять электронные повестки.

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