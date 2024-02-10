Власть должна позаботится о том, чтобы у бизнеса остался персонал, который сможет выполнять работу.

Новая масштабная волна мобилизации в Украине приведет к экономическому коллапсу в стране. Такое мнение высказал доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что увеличивать расходы на армию сверх нынешнего уровня можно лишь в том случае, если будет значительный рост экономики.

"Мобилизация более чем 15% мужчин, которые еще не мобилизованы, приведет к экономическому коллапсу в стране", — утверждает Длигач.

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По его словам, этот предел четко просчитан. Поэтому власти должны отдать приоритет "белому" бизнесу, который платит налоги и имеет официальные заработные платы. Длигач подчеркивает, что таким предприятиям нужно предоставить возможность бронировать критически важный персонал. Без этих мер дальнейшая мобилизация приведет к проблемам в работе предприятий и ударит по экономике в целом.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что из законопроекта о мобилизации уберут пункт, предусматривающий возможность ареста банковских счетов уклонистов. Однако будут другие меры принуждения.

Также мы рассказывали, что в армии неоднозначно относятся к идее мобилизации бывших и нынешних заключенных. В частности военных настораживает перспектива того, что в армии могут оказаться люди, которые не отбыли положенное наказание за тяжкие преступления и не исправились морально.

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