Представитель ТЦК утверждает, что нарушителями воинского учета являются также те военнообязанные, которые не имеют военно-учетных документов.

Военнообязанные украинцы, которые не обновили свои военно-учетные данные или не имеют военно-учетных документов, являются нарушителями воинского учета. Об этом заявил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру".

По его словам, такие люди находятся в розыске полиции. Он рассказал, что остаются те военнообязанные, которые не обновили свои военно-учетные данные. Поэтому, по его словам, они автоматически стали нарушителями воинского учета и им грозит административная ответственность. Мороз пояснил:

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мероприятий по оповещению и передают полиции".

Он утверждает, что нарушителями воинского учета являются также те военнообязанные, которые не имеют военно-учетных документов.

"Те, кто имеет военно-учетные документы неустановленного образца - также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", - рассказал Мороз.

По его словам, затем в ТЦК актуализируют все данные человека, и если он подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию.

"Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу", - сказал он.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК утверждает, что закон о мобилизации упростил работу ТЦК.

"Самая полезная новация - это, конечно, обновление военно-учетных данных. Теперь мы имеем актуальные данные о военнообязанных, их место регистрации, номер телефона. Ведь многие лица зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому. Таким образом мы не могли вручить этим военнообязанным повестки, потому что не знали их местонахождения", - отметил Мороз.

Он считает, что изменения в законодательстве дали возможность ТЦК и СП собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему "Оберіг".

"Теперь мы понимаем, где человек живет, как с ним можно связаться, где он работает", - добавил Мороз.

Мобилизация в Украине - последние новости

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют немало полномочий, при этом потенциальные призывники имеют мало информации о своих правах. Об этом сказал адвокат Сергей Савинский.

По его словам, ТЦК и СП в Украине во время войны уполномочены, в частности, выполнять решения призывных комиссий по направлению граждан Украины для прохождения базовой военной службы - при содействии местных госадминистраций и исполнительных органов городских советов.

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