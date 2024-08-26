По его словам, отсутствие документов может стать причиной дополнительных проверок и осложнений при выезде за границу, получении государственных услуг.

Адвокат Дмитрий Франчук рассказал, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны иметь военно-учетные документы, даже если не подлежат мобилизации.

По его словам, их отсутствие может привести к административным последствиям, пишет РБК-Украина.

Согласно законодательству Украины, граждане обязаны стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

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За невыполнение этой обязанности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

"В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за нарушение правил воинского учета, включая отсутствие военно-учетных документов, во время действия военного положения предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн", - сказал Франчук.

Кроме штрафов, мужчины без военно-учетного документа также могут иметь ограничения в праве на трудоустройство.

"Во многих случаях при приеме на работу, в частности на государственную службу или в государственные учреждения, могут требовать военно-учетные документы. Их отсутствие может усложнить трудоустройство", - отметил юрист.

По его словам, отсутствие документов может стать причиной дополнительных проверок и осложнений при выезде за границу, получении государственных услуг.

"Даже при условии отсутствия обязанности мобилизации, требование иметь военно-учетные документы действует и его несоблюдение может привести к соответствующим правовым последствиям", - добавил он.

Мобилизация в Украине - детали

Реестр военнообязанных "Оберіг" вскоре начнет отображать информацию о мужчинах, которые ни разу не посещали ТЦК и избегали становиться на учет. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

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