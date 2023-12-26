Теперь их отнесут либо к категории годных, либо запишут в непригодные к службе.

Украинские мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными для службы в армии, должны будут пройти повторно военную врачебную комиссию, если Верховная рада примет новый закон о мобилизации.

Действующая редакция законопроекта, который накануне был внесен в парламент, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.

Следовательно, чтобы "ограниченно годный" гражданин попал в категорию годных или непригодных, ему придется пройти военную врачебную комиссию повторно. На выполнение этого требования таким гражданам предоставляется шесть месяцев.

Видео дня

Новый закон о мобилизации в Украине

Как писал УНИАН, накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Он в частности предусматривает:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отмена срочной военной службы и введение для всех граждан Украины моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы

и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: