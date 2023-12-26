Украинские мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными для службы в армии, должны будут пройти повторно военную врачебную комиссию, если Верховная рада примет новый закон о мобилизации.
Действующая редакция законопроекта, который накануне был внесен в парламент, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.
Следовательно, чтобы "ограниченно годный" гражданин попал в категорию годных или непригодных, ему придется пройти военную врачебную комиссию повторно. На выполнение этого требования таким гражданам предоставляется шесть месяцев.
Новый закон о мобилизации в Украине
Как писал УНИАН, накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Он в частности предусматривает:
- уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;
- совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;
- отмена срочной военной службы и введение для всех граждан Украины моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;
- ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы
и т. д.