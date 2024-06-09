Представитель ТЦК отметил, что в случае форс-мажорных ситуаций можно стать на воинский учет по новому месту проживания без явки в свой "старый" ТЦК.

18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, у военнообязанных граждан есть 60 дней на обновление своих учетных данных. Сделать это можно через приложение "Резерв+", в ТЦК и СП или в ЦПАУ. О нюансах обновления данных в ТЦК и необходимых для этого документах в интервью "Фокусу" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомин.

Так, по его словам, гражданин, который находится на воинском учете и хочет сменить свое место жительства, сначала должен сняться с воинского учета по предыдущему месту жительства, а затем стать на воинский учет по новому месту.

Однако во время войны могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, если человек является внутренне перемещенным лицом или его населенный пункт вообще находится под временной российской оккупацией. В таком случае, отметил Истомин, военнообязанный может прибыть в ТЦК по своему новому месту жительства и стать на воинский учет без явки в свой "старый" ТЦК.

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Представитель ТЦК также рассказал, какие документы нужно иметь с собой в таком случае.

"Прежде всего нужно приходить с личными документами и военно-учетными. То есть это паспорт, код, военный билет или временное удостоверение, или удостоверение о приписке. Если мы говорим об обновлении данных, то нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих самых данных", - отметил он.

В то же время, отметил Истомин, если речь идет об уточнении своих персональных данных, которые надо обновить в течение 60 дней, то сделать это можно вообще без посещения ТЦК, поскольку законом предусмотрено, что сделать это можно в ЦПАУ или даже с помощью приложения "Резерв+".

Мобилизация в Украине - новости

Ранее "Судебно-юридическая газета" отмечала, что указание в приложении "Резерв+" фейкового адреса проживания может иметь негативные последствия для военнообязанных - они рискуют оказаться с заблокированными счетами.

В Минобороны отмечали, что 18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код. Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу.

Также в ведомстве добавили, что в приложении свои данные обновили уже более 1 млн 600 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тыс. из них - женщины.

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