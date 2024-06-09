Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код.

Об этом он сообщил в дайджесте министерства, опубликованном на его YouTube-канале, говоря о главных событиях недели. "18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код. Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу", - отметил Лазуткин.

Представитель Минобороны добавил, что в приложении свои данные обновили уже более 1 млн 600 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тыс. из них - женщины.

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Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что 18 июня в приложении Резерв+ запускают QR-код, что позволит загрузить каждому свой электронный военно-учетный документ, который будут обязаны принимать все должностные лица и органы.

Так, электронный кабинет должен стать полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа.

Также в Министерстве обороны рассказали, грозит ли наказание за внесение ложной информации при обновлении данных.

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