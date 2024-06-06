По словам Дмитрия Лазуткина, часть видео с соответствующими инцидентами являются постановочными.

В Украине продолжается мобилизация населения. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал случаи "силовой мобилизации", видео которых время от времени попадает в сеть.

В частности, по его словам, часть таких видео - постановочные, которые делают специально для российской пропаганды. Однако, иногда подобные ситуации случаются и на самом деле.

"Очень много представителей ТЦК - это участники боевых действий, часть из них с ранениями. И да, есть иногда и случаи превышения полномочий, каждый такой случай рассматривается отдельно. В любом случае, Минобороны не терпит превышения полномочий представителями ТЦК и СП. Ведется работа, чтобы все мероприятия проходили максимально корректно", - заявил Лазуткин. Видео дня

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее Судебно-юридическая газета дала объяснения относительно мобилизации в Украине. В частности, они отметили, что работники Территориальных центров комплектования на социальной поддержке не могут без полиции задерживать граждан. В то же время полиция без представителей ТЦК не может вручать повестки.

Зато Politico отмечает, что обновленный законопроект о мобилизационных мероприятиях закрыл лазейку, которая позволяла военнообязанным украинцам с двойным гражданством, в частности США, выезжать из Украины.

Тем временем в ВСУ оценили первые результаты мобилизации заключенных. Так, по словам командира танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрия Балабухи, мобилизованные заключенные больше мотивированы и морально готовы к службе.

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