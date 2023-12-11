Наталья Калмыкова отметила, что официально минобороны работает с тремя компаниями.

Министерство Украины сотрудничает с рекрутинговыми компаниями, которые набирают людей на определенные вакансии в армии. Это позволяет украинцам самостоятельно выбирать, где служить.

Так, в вопросах мобилизации оборонному ведомству помогает организация Lobby X во главе с Владиславом Грезевым, а также рекрутеры Work.ua и Robota.ua. В этом случае мобилизация проводится напрямую в подразделения, но срок прохождения бюрократических моментов может быть разный.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала в комментарии NV, может ли быть, что человека наняли на одну должность, а после вступления в армию перевели на другую. По ее словам, она не знает подобных случаев среди тех, кто проходит процесс рекрутинга по новой модели.

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"Гипотетически такое возможно. Чем может быть вызвано перенаправление на другие должности? Это зависит от решения командира. Нам важно понимать, что армия является армией", - отметила она.

При этом она указала, что если кого-то мобилизовали на должность оператора БПЛА, то в штурмовики его не переведут, но служба будет проходить в разных местах.

"Если человек идет на оператора БПЛА и подписывает контракт на оператора БПЛА, он будет служить оператором БПЛА. Но операторы БПЛА тоже имеют разные должности. Возможно, человек сам захочет перейти на другой уровень должности и тому подобное. Но наша основная цель — это, собственно, чтобы навыки, опыт человека в гражданской жизни были максимально использованы на защиту Родины", - подчеркнула чиновница.

Также она уточнила, что перевод между должностями регулируется законодательством и происходит во взаимодействие между командирами.

Мобилизация в Украине - что говорят эксперты

Военный аналитик и бывшиий командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что в Украине есть уже подготовленные к фронту граждане. По его словам, без ущерба для страны можно мобилизовать 50 или 100 тысяч правоохранителей.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан отметил, что Украине нужна профессиональная армия и ее можно создать даже в нынешним условиях.

При этом полковник запаса Роман Свитан считает, что пора призывать госслужащих, в частности правоохранителей, чтобы провести ротацию в армии.

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