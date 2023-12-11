Роман Свитан отметил, что украинским военным нужна ротация

В украинской армии необходимо провести ротацию. Людей, которые уже почти два года на фронте, необходимо отправит в тыл, а вместо них отправить стражей порядка и силовиков.

"Снять и поставить задачу военным призывать госслужащих. Запустите процесс ротаций. Военнослужащих, уже второй год воюющих, отправить в тыл для выполнения задач государственной службы. А госслужащих отправлять на фронт выполнять боевые задания после переподготовки. А некоторые из них уже готовы, особенно силовики, они уже мотивированы и пригодны", – рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в комментарии ТСН.

Он отметил, что это решение позволит провести восстановление исполнительной ветви власти.

Видео дня

"Человек больше шести месяцев не выдерживает боевые действия. Через каждые полгода нужно ротировать, снимать человека с линии фронта. Иначе вы получите человека, которого очень сложно будет интегрировать в гражданское общество", – говорит Роман Свитан.

Мобилизация в Украине - последние новости

Военный аналитик и бывшиий командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что в Украине есть уже подготовленные к фронту граждане. По его словам, без ущерба для страны можно мобилизовать 50 или 100 тысяч правоохранителей.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан отметил, что Украине нужна профессиональная армия и ее можно создать даже в нынешним условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: