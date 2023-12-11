Роман Свитан отметил, что все дело не в количестве, а в качестве.

Украине нужна профессиональная армия, ведь один профессиональный воин может заменить до 100 человек, не имеющих знаний и опыта. Такую армию можно создать даже в нынешним условиях.

По словам военного эксперта Романа Свитана, дело не в количестве, а в качестве.

"Нам нужно поставить себе задачу создать профессиональную армию. Даже в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. К тому же выполнить сразу две задачи: создать профессиональную армию и в дальнейшем "перетекание" профессионалов из армейской среды в государственное управление. Создать систему госуправления из бывших военнослужащих очень важно. Тогда будет реальная система исполнительной власти", – объяснил эксперт в комментарии ТСН.

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При этом он указал, что в отличии от России украинские военные не используют "мясные штурмы", ведь для такой тактики нужны миллионы человек.

"Нам, возможно, и не нужна та армия, которая есть сейчас. Нам нужно хотя бы 300–350 тысяч высококвалифицированных профессионалов и новейшей техники. Начиная с самолетов, заканчивая определенными наземными средствами. Для обороны, выполнения задач и освобождения территорий нужна такая армия, а эти люди у нас есть, их нужно просто призвать", – рассказал Свитан.

Мобилизация в Украине - последние новости

В ВСУ сообщили, что под мобилизацию подпадают военнообязанные, у которых нет проблем со здоровьем.

В свою очередь Минобороны Украины инициировало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями, чтобы мобилизовать граждан добровольно.

В то же время военный аналитик и бывшиий командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что в Украине есть уже подготовленные к фронту граждане - правоохранители. По его словам, без ущерба для страны на фронт можно отправить 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей.

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