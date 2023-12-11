Люди откликаются, в частности, на вакансии штурмовиков, поделилась замминистра обороны.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю. В 2023 году начала работать первая рекрутинговая компания Lobby X - через нее подразделения нашей армии могли искать нужных им специалистов.

Позже Министерство обороны Украины начало сотрудничать с известными сайтами для поиска работы, и там также начали размещать вакансии ВСУ. Сейчас в ряды защитников нужны разные специалисты, рассказала заместитель главы Минобороны Наталья Калмыкова в беседе с NV.

"...Я не смогу сказать, каких больше надо, каких меньше, потому что это информация, которая составляет тайну. Но я бы хотела отметить, что откликаются на вакансии как оператора БПЛА, так и на вакансии штурмовиков", - поделилась чиновница.

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Напомним, 13 ноября стало известно, что украинское Минобороны вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды нашей армии.

Мобилизация продолжается 2023 - новости, которые стоит знать

Сейчас в Украине под мобилизацию подпадают здоровые мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые не имеют причин для получения отсрочки от службы. Также в территориальные центры комплектования и соцподдержки для проверки сведений должны появиться женщины, имеющие медицинские специальности.

Полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк (в 2014 году отвечал за проведение мобилизации военнообязанных на западе Украины) считает, что сейчас армии нужны пехотинцы. По его мнению, добровольный рекрутинг никак не решит проблемы ВСУ.

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