Сергей Гнездилов призвал готовиться пока есть время.

Украинцам, которых еще не мобилизовали, нужно воспользоваться имеющимся временем для подготовки к войне. Защищать Украины будут все.

"В моем подразделении никто не признавался, что "меня поймали и привезли". Я уверен, что такие есть, но они не хотят об этом говорить. У них меняется отношение сразу, потому что мы действительно стараемся работать, все учесть и думаем о своих ребятах - стараемся всем, чем можем, обеспечить. Поэтому таких случаев, чтобы кто-то приехал и сказал: "Это не мое" - нет, не было", - рассказал военнослужащий из 56 бригады Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов ("Пиночет") пишет Hromadske.

По его словам, многие украинцы не понимают, что такое война, а им уже надо готовиться.

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"Мне как-то удалось поехать на 10 дней в отпуск. На пятый день, наверное, уже хотелось обратно, потому что есть какое-то непонимание. Мало того, иногда задают неуместные вопросы: "Ты убивал?", "А, когда война закончится?", "А "Джавелины" были?" Я думаю, что у тех, кто дома, выбора нет - рано или поздно они уйдут. Просто хочется, чтобы они это понимали и использовали время, которое у них сейчас есть, на подготовку - как минимум пусть качают ноги и спины", - отметил военный.

При этом он указал, что те, кто думает, что может договориться с русскими, то будут предателями и с нашей стороны, и для россиян.

"Как я знаю из своих источников, то в Запорожье для людей, которые перешли на сторону России, в частности это полицейские, путин издал указ: по три месяца в окопы всех принудительно. Предал здесь - предашь и там. Если у тебя панический страх, то ты можешь какой-то другой вклад сделать в нашу общую победу. Я не знаю, какие могут быть переговоры после того, что они сделали", - объяснил Гнездилов.

Также он рассказал, что военные мечтают только об отпуске.

"Конечно, стараемся отпускать ребят домой, чтобы немного отдыхали. Некоторые возвращаются, некоторые - нет. Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выйти на связь с семьей, пытаемся убедить: "Друг, подумай о семье, потому что последствия будут - не сейчас, но будут, и от них, в первую очередь, будет страдать твоя семья", - подытожил "Пиночет".

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце 2023 года Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В правительственном документе нашли много недоработок и в итоге его отозвали. Позже в Минобороны сообщили, что уже подготовили новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Накануне в Раде объяснили, каким должно быть новый закон о мобилизации. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый документ будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

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