Заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности рассказал о позиции парламента о мобилизации.

Среди мужчин достаточно мобилизационного ресурса для удовлетворения потребностей Генерального штаба в защите Украины от российской агрессии, поэтому женщин мобилизовать в Вооруженные Силы Украины не планируют.

Об этом сказал народный депутат, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Чернев отметил, что в законе о мобилизации речь идет о мужчинах в возрасте 27-60 лет, а не гражданах Украины в целом.

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"Позиция президента, позиция нашего комитета и думаю, что в принципе, позиция большинства парламентариев заключается в том, что не нужно на сегодняшний день добавлять женщин к мобилизационному ресурсу, потому что есть у нас на сегодняшний день достаточно мобилизационного ресурса именно среди мужчин в возрасте 27-60 лет или возможно, как предлагается в этом законопроекте, снижение мобилизационного возраста до 25 лет", - сказал Чернев.

Он считает, что во исполнение требований будущего законодательства о мобилизации будет достаточно мужчин, чтобы закрыть потребности Генерального штаба ВСУ.

Что говорят президент и военные о мобилизации

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский утверждал, что даже если Верховная Рада примет закон, в котором будет прописана мобилизация женщин, то он его не подпишет.

Стоит отметить, что военные попросили в Украине дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан, и власть работает над проектом закона, в котором говорится об усилении мобилизационных мер.

Позже герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко говорил, что мобилизовать нужно людей с 18 лет. Сейчас в Украине мобилизации подлежат граждане, которым уже есть 27.

В то же время, стрелок-санитарка из штурмовой роты 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины Елена Рыж (Иваненко) считает, что женщинам нужно дать больше возможностей приносить пользу. В частности, женщины могут пополнить ряды ТЦК.

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