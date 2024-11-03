По мнению Андрея Рыженко, Украине стоит нацелиться на то, чтобы подготовить оперативные резервы, как, например, сделали в Финляндии.

Принудительная мобилизация военнообязанных неэффективна, Украине срочно нужно менять систему в целом. Такое мнение высказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины Андрей Рыженко, передает "Еспресо".

"Нам нужно срочно изменить систему мобилизации. В частности, изменить работу ТЦК и ВВК. Систему мобилизации нужно менять и делать ее подобной тем, которые есть в скандинавских странах или в Израиле. Там все строится на диалоге между государством и гражданином. И во время войны самое время это менять", - считает он.

По мнению Рыженко, Украине стоит нацелиться на то, чтобы подготовить оперативные резервы, как, например, сделали в Финляндии: "Весь оперативный резерв там является подготовленным. Каждый гражданин имеет воинскую часть, форму и т.д. У нас же просто сделали учет".

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Сделать учет и закрыть границы - шаги, которые не дают желаемых результатов, добавил эксперт.

"Это принудительные шаги, которые напоминают "советчину". Если гражданин действительно патриотический и находится за границей, то он вернется при необходимости. И таких людей было много. А иметь тактику без стратегии - суета перед тем, как тебя уничтожат", - добавил он.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, народный депутат Роман Костенко заявил, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее говорил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан.

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