Он подчеркнул, что нужно держать постоянный темп мобилизации.

Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее говорил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире телеканала "Прямой", отметив, что нужно держать постоянный темп мобилизации.

Он отметил, что мобилизация в Украине с мая по сентябрь шла стабильно, но потом с сентября пошло проседание, и хотя в октябре пытались улучшить ситуацию, но в целом тенденция идет на уменьшение.

"Мы этого не можем допустить ни в коем случае. Это будет большой проблемой и мы потом не сможем это догнать... Мы должны держать темп", - отметил он.

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Однако даже когда темпы мобилизации улучшились и было запланировано призывать определенное количество каждый месяц, чтобы достичь цифры в 200 тысяч, этого все равно реально будет мало, отмечает Костенко.

"Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тысяч?.... вот глядя на эти цифры, которые есть, и глядя на то, какое нам нужно пополнение, я все же прихожу к выводу, что Залужный не "с потолка" брал эти цифры. И я согласен с ним, что такая цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем, или чем то, что нам говорили до этого, что нам столько не нужно", - отметил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, 19 декабря прошлого года Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. А уже в апреле он заявил, что Украине не нужно мобилизовать такое количество, ведь в ВСУ нашли резервы, которые ранее не были применены на фронте.

Как писало издание NYT, основная проблема Украины сейчас - в количестве солдат, поскольку, по мнению американских военных и разведчиков, людей хватит только на 6, максимум 12 месяцев войны.

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