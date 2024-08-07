Федиенко отмечает, что документ из приложения "Резерв+" приравнивается к оригиналу военно-учетных документов.

Народный депутат Александр Федиенко рассказал, что в конце сентября ТЦК могут начать присылать штрафы военнообязанным, которые нарушили законодательство о воинском учете.

Он напомнил, что в законодательстве четко указано, что в течение двух месяцев нужно было обратиться в ТЦК.

"Поэтому каждый военнообязанный гражданин Украины должен был это сделать, а не ждать до последних дней. Я понимаю, что многие не хотят быть мобилизованными, но нужно понимать, что наша страна находится в состоянии войны. Сейчас никто штрафы не будет отправлять домой. Штрафы начнут поступать в конце сентября. В частности, речь идет о штрафах, которые будут поступать военнообязанным после того, как ТЦК проверят соответствующую базу "Оберіг", - заявил Федиенко в эфире Еспресо.

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Он отмечает, что документ из приложения "Резерв+" приравнивается к оригиналу военно-учетных документов.

"Сейчас штрафы накладывают на тех военнообязанных, которые непосредственно приходят в центр комплектования. Другое дело, когда гражданин приходил в ТЦК и стоял на учете, обновил свои данные, но, к сожалению, не имел при себе оригинала военно-учетного документа. Если ТЦК выписывает ему штраф, то стоит напомнить, что документ из приложения "Резерв+" приравнивается к бумажному документу и на него можно ссылаться, как на оригинал документа", - добавил нардеп.

Мобилизация в Украине - последние новости

Вручение повесток военнообязанным через электронное приложение "Резерв+" происходить не будет. Об этом сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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