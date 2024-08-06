"Резерв+" и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут, утверждает Вениславский.

Вручение повесток военнообязанным через электронное приложение "Резерв+" происходить не будет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В частности, у него спросили, будут ли вручаться повестки через приложение "Резерв+".

"Я думаю, что в этом вопросе мы точно должны поставить точку, потому что, технических проблем по оповещению военнообязанных нет. Но, есть однозначная политическая воля президента, Верховной Рады, исполнительной власти о том, что "Резерв+" и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут", - подчеркнул Вениславский.

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При этом, депутат добавил, что введение любых нововведений надо рассматривать на законодательном уровне.

"Никаких законодательных инициатив по использованию электронных средств доставки информации и коммуникации с военнообязанными и оповещения о необходимости там быть мобилизованными нет. На данный момент даже не регистрируются такие инициативы. Поэтому, об этом говорить, на сегодняшний день, точно нет никаких оснований", - сказал Вениславский.

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Ранее Вениславский заявлял, что электронный формат военно-учетного документа является полным заменителем бумажного варианта, и ни один работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеет права утверждать, что документ, сгенерированный в приложении "Резерв+", не соответствует требованиям закона.

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