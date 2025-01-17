Мобилизация в Украине: можно ли получить отсрочку, если у родителей инвалидность III группы

Мобилизационное законодательство предусматривает такое право. Для этого необходимо подать пакет документов в ТЦК и СП.

Некоторые категории военнообязанных в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Специалисты юридической компании INSEININ объяснили, может ли воспользоваться таким правом мужчина, имеющий мать или отца с инвалидностью III группы.

По словам юристов, если, например, мать имеет инвалидность III группы, то ее сын может получить отсрочку только при условии оформления постоянного постороннего ухода за ней в соответствии с п.9 ч.1 статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В таком случае сын должен подать в ТЦК и СП заявление с документом о подтверждении Акта факта ухода за матерью.

Для получения отсрочки необходимо предоставить ТЦК следующие документы:

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копию медицинского заключения МСЭК об инвалидности матери или ВКК заключения о потребности в уходе;

документы, подтверждающие осуществление ухода за матерью с инвалидностью или без таковой (акт, или заключение составлено социальными службами о назначении сиделкой с компенсацией);

свидетельство о рождении.

Можно ли получить отсрочку, если у родителей с инвалидностью ІІІ группы есть другие родственники?

Да, может. Украинское мобилизационное законодательство предусматривает предоставление отсрочки военнообязанному при условии выполнения обязанности по уходу за матерью с 3 группой инвалидности даже при наличии других родственников. Для этого необходимо подать документы, подтверждающие осуществление ухода за родственником с инвалидностью III группы в ТЦК и СП.

Отсрочка от мобилизации - новости

Ранее юрист рассказал, какие категории мужчин имеют право на отсрочку в связи с уходом за человеком с инвалидностью. Так, имеют на нее право те, у кого есть жена с инвалидностью, родители с инвалидностью или ребенок с инвалидностью.

Кроме того, если лицо ухаживает за родственником и имеет право на отсрочку, но не оформило ее в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), оно может подлежать мобилизации.

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