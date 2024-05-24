Среди них 120 тысяч женщин и 145 тысяч человек, которые забронированы или имеют отсрочку.

По последним данным, около миллиона украинцев обновили свои данные через новое приложение "Резерв+".

"Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение "Резерв+". 145 тыс. людей, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона. Очевидно, именно через приложение "Резерв+" украинцы хотят обновлять свои данные. В первые дни в приложении были определенные сбои из-за перегрузки серверов, сейчас все работает", - рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире

Сейчас у военнообязанных есть три варианта, как обновить свои данные. Речь идет о ТЦК, ЦПАУ и "Резерв+".

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"Напомню, что в мае этого года мобилизация не начиналась, она продолжается, ведь продолжается агрессия РФ. То есть нужно подкрепление на линии боевого соприкосновения. Нужны люди, которые будут сдерживать врага. Сейчас приложение "Резерв+" стало наиболее популярным", - пояснил представитель Минобороны.

Мобилизация в Украине - обновление данных

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации. Поэтому теперь все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+".

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснил, что означают статусы в "Резерв+".

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