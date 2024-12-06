Военный аналитик, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что в Украине установлен слишком высокий призывной возраст.

В интервью Громадському он сказал, что в начале полномасштабной войны удивился отсутствию мобилизации молодежи. "По моему мнению, призывной возраст в Украине слишком высокий. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет", - сказал Ходжес.

В то же время аналитик уверяет, что уважает решение страны оберегать молодежь от войны. По его словам, правительство должно давать украинским семьям уверенность, что их родственники не окажутся на фронте без надлежащего оборудования и подготовки:

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"В советской армии с тобой не обращались как с человеком. Поэтому я думаю, что это работа правительства, а не военных, - завоевать доверие украинских семей. Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны - это не билет в один конец, что их жизни ценят и оберегают".

Также Ходжес считает, что Украина должна активнее привлекать женщин к военной службе, поскольку для них в армии найдется достаточно работы.

"Я живу в Германии, и здесь много украинцев, я вижу их повсюду. Это неправильно. Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться. Но опять же, это работа украинского правительства - заслужить доверие украинцев и убедить в том, что их помощь сейчас крайне необходима, а их жизнь имеет наивысшую ценность для государства", - добавил он.

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