Ранее появилась информация о том, что в Администрации Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних юношей. Об этом в своем ответе на пост в Х написал Дмитрий Литвин, советник президента Украины Владимира Зеленского.

Так, в ответ на пост, где речь шла о вывозе из Украины заграницу ребят 15-17 лет, Литвин написал: "Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних".

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, ранее западные медиа проинформировали, что в Администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Видео дня

В то же время Литвин, комментируя эти призывы, заявил, что из-за задержек поставок военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.

Андрей Кривущенко ("Бородюля"), офицер секции оперативного планирования с боем батальона "Свобода", подчеркнул, что спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла. Он отметил, что нельзя отправить на фронт всю нацию, поскольку суть борьбы Украины заключается не только в том, чтобы не терять территории. Военный подчеркнул, что после победы нужно будет отстраивать Украину.

Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что Украине нужно расширять технологические и технические возможности своего войска, а не соглашаться на инициативу США о снижении возрастной границы для призыва в армию.

Вас также могут заинтересовать новости: