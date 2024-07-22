Известно, что юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет, даже если находятся за границей.

Военнообязанные граждане Украины, которые живут за границей, должны обновить свои данные в ТЦК и СП. Это можно сделать с помощью украинских дипломатических учреждений. Адвокат Сергей Савинский рассказал для "РБК-Украина", каким будет наказание для украинцев за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные и будут ли наказывать 17-летних юношей, которые не встали на учет призывников.

Согласно законодательству, украинцы, которые находятся на воинском учете, должны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие персональные данные в случае пребывания за рубежом.

Отмечается, что это можно сделать, написав сообщение на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, которые есть на сайте ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

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"Также граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны с 18 мая в течение 30 дней стать на воинский учет. Если человек не стал на воинский учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП, которая предусматривает наложение штрафа в размере 17 000- 25 500 грн", - отметил адвокат.

Кроме того, юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет призывников, даже если они находятся за границей. Если не выполнить эту норму, то лицо можно привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП.

"В случае, если данные лица не обжалуют постановление о привлечении к административной ответственности и не оплатят штраф, то в отношении них будет открыто исполнительное производство, в результате которого будет взыскана соответствующая сумма в размере наложенного штрафа за счет средств, движимого и недвижимого имущества", - объяснил Савинский.

По словам юриста, украинцы могут передать свои данные через официальный электронный адрес или телефоны ТЦК и СП или же можно подать заявление о постановке на воинский учет через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

"Вместе с заявлением о постановке на учет нужно подать соответствующие сведения (ИНН, адрес места жительства, адрес электронной почты и контактный номер телефона) и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - подчеркнул специалист.

Отмечается, что заявление подается в дипломатическое учреждение Украины за рубежом вместе с украинским паспортом для выезда за границу, который после принятия заявления возвращается к гражданину или через средства почтовой связи вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Юрист добавил, что заграничное дипломатическое учреждение Украины направляет заявление с определенными документами соответствующему ТЦК и СП на его адрес электронной почты, который находится на его официальном веб-сайте в течение семи дней.

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Ранее Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины Алексей Бежевец рассказал, можно ли идти в рекрутинговый центр после получения повестки. По его словам, в рекрутинговом центре военнообязанный сможет выбрать себе воинскую часть и специальность.

Адвокат Вячеслав Шестериков объяснил, что нужно сделать военнообязанному, который не успел обновить свои военно-учетные данные, чтобы не получить штраф.

"Самой уважительной причиной является та, которая следует из статьи 3 Конституции Украины, - жизнь и здоровье человека признается в Украине наивысшей социальной ценностью. А раз это высшая социальная ценность, то очевидно, когда человек болеет, эта ценность должна признаваться. Соответственно, обстоятельства, связанные с болезнью, должны признаваться уважительными. Поэтому если будут предоставлены соответствующие медицинские документы, при наличии штрафа его можно будет обжаловать", - объяснил специалист.

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