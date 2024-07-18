16 июля был последним днем, когда военнообязанные должны были обновить данные.

Адвокат Вячеслав Шестериков объяснил, что необходимо сделать военнообязанному, который не успел обновить военно-учетные данные, чтобы не получить штраф, пишет "Суспільне".

В частности, военнообязанный должен доказать, что не сделал этого по уважительной причине, то есть в связи с обстоятельствами, на которые не мог повлиять.

"Самой уважительной причиной является та, которая следует из статьи 3 Конституции Украины, - жизнь и здоровье человека признается в Украине наивысшей социальной ценностью. А раз это высшая социальная ценность, то очевидно, когда человек болеет, эта ценность должна признаваться. Соответственно, обстоятельства, связанные с болезнью должны признаваться уважительными. Поэтому если будут предоставлены соответствующие медицинские документы, в случае наличия штрафа его можно будет обжаловать", - отметил юрист. Видео дня

По его словам, уважительными могут считаться любые обстоятельства, которые сделали невозможным обновление данных:

"Это может быть пребывание в командировке, болезнь других членов семьи, которые нуждались в постоянном уходе и даже пребывание в изоляторе временного содержания".

Мобилизация в Украине - актуальные новости

По предварительным данным, около шести миллионов мужчин призывного возраста до сих пор не обновили свои военно-учетные данные, рассказал первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Андрей Осадчук.

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив сообщил, что всего в Украине для обеспечения военных нужд можно забронировать от мобилизации 1,2 миллиона человек.

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