Прежде всего привлекать к ответственности будут людей, которые абстрагировались от своего воинского долга.

Украинцам, которые вошли в процесс обновления данных, предоставят достаточно времени для завершения этого процесса, "осознавая очереди и вообще сложную политическую ситуацию и сложную экономическую ситуацию в нашей стране". Такое мнение в интервью Radio NV высказал юрист по военному праву LCF Law Group, младший лейтенант запаса Владимир Романчук.

По его словам, в первую очередь привлекать к административной ответственности будут людей, которые "полностью абстрагировались от своего воинского долга и решили не обновлять данные в принципе".

"То есть не становились в электронную очередь, не регистрировали Резерв+, не отправляли заявления в ТЦК. Тех, кто вообще ничего не делал. Тех, кто в процессе обновления данных, я думаю, им предоставят достаточно времени для завершения этого процесса", - отметил юрист. Видео дня

Он пояснил, что если человек не успел обновить данные, гипотетически он мог не успеть обновить и фактический адрес проживания.

"И, соответственно, направленный вызов средствами почтовой связи придет по старому адресу, по которому он уже не проживает. Информацию об этом вызове человек может не получить и может попасть в розыск, даже не осознавая это, параллельно находясь в очереди в Подольском РТЦК города Киева", - сказал Романчук.

Он также напомнил о заявлении Миноборорны, где отмечали, что могут возникать ситуации, когда просто данные человека не успели оцифровать, "или это просто программный сбой, или это следствие какой-то враждебной атаки в киберпространстве в дополнение".

"Поэтому я думаю, в контексте пропуска этого срока нужно разделять людей на тех, которые начали коммуникацию с ТЦК по обновлению данных, и тех, которые полностью абстрагировались от этой обязанности. Прежде всего, стоит отметить, что если вы начали обновлять данные, вы должны продолжить их обновлять, а если вы не начали обновлять данные, вы должны начать их обновлять", - резюмировал эксперт.

Штрафы за несвоевременное обновление данных

Накануне в Минобороны рассказали детали процедуры наложения штрафов за несвоевременное обновление данных. Там отметили, что за несвоевременно обновленные военно-учетные данные, то есть до 16 июля, не все военнообязанные будут оштрафованы сразу - процедура может длиться от трех месяцев до года.

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