Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что представители территориальных центров комплектования могут находиться на пунктах пропуска на границе с Украиной. По его словам, они будут помогать работникам пограничной службы.
Он утверждает, что работники ТЦК не участвуют в мероприятиях пограничного контроля. Они могут присутствовать "в отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы", отметил Демченко в эфире Радио Свобода (Свобода.Live).
"Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-то вопросы относительно документов или информации о людях, которые пересекают границу. Тогда мы можем обратиться к тем представителям ТЦК, которые могут находиться в пунктах пропуска", - заявил он.
Демченко заверил, что повестки на пунктах пропуска "массово, открыто или не открыто" не выдают.
"Если человек, который пересекает границу, разыскивается Национальной полицией Украины (информация об этом может быть в системе Оберіг), пограничники могут обратиться в полицию, чтобы доставить его в территориальный центр комплектования", - добавил спикер.
Мобилизация в Украине - что на границе
С 17 июля пересечение государственной границы мужчинами призывного возраста будет происходить при наличии военно-учетного документа. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Как рассказал в комментарии для LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, с начала введения этого нововведения на границе уже есть десятки отказов.
По словам Демченко, с начала введения этого нововведения на границе пока не фиксируется снижение количества пересечений, недоразумений или конфликтных ситуаций