Демченко заверил, что повестки на пунктах пропуска "массово, открыто или не открыто" не выдают.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что представители территориальных центров комплектования могут находиться на пунктах пропуска на границе с Украиной. По его словам, они будут помогать работникам пограничной службы.

Он утверждает, что работники ТЦК не участвуют в мероприятиях пограничного контроля. Они могут присутствовать "в отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы", отметил Демченко в эфире Радио Свобода (Свобода.Live).

"Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-то вопросы относительно документов или информации о людях, которые пересекают границу. Тогда мы можем обратиться к тем представителям ТЦК, которые могут находиться в пунктах пропуска", - заявил он.

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Демченко заверил, что повестки на пунктах пропуска "массово, открыто или не открыто" не выдают.

"Если человек, который пересекает границу, разыскивается Национальной полицией Украины (информация об этом может быть в системе Оберіг), пограничники могут обратиться в полицию, чтобы доставить его в территориальный центр комплектования", - добавил спикер.

Мобилизация в Украине - что на границе

С 17 июля пересечение государственной границы мужчинами призывного возраста будет происходить при наличии военно-учетного документа. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Как рассказал в комментарии для LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, с начала введения этого нововведения на границе уже есть десятки отказов.

По словам Демченко, с начала введения этого нововведения на границе пока не фиксируется снижение количества пересечений, недоразумений или конфликтных ситуаций

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