По словам депутата, повестки будут отправлять по месту регистрации.

Работники ТЦК и СП не будут вручать повестки военнообязанным на улице, их будут отправлять по месту регистрации, рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире "Суспільне Студія".

Вместе с тем, как указывается, на улице могут проверять военно-учетные документы у граждан - данные в приложении Резерв+ или военный билет.

Также, по словам нардепа, тех, кто имеет бронь или отсрочку от мобилизации, направлять на прохождение военно-врачебной комиссии не будут.

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"Вообще, большинство граждан сотрудники местных ТЦК и СП не будут беспокоить. У них уже есть огромный массив работы. Кроме того, имеющие отсрочку сможет автоматически ее обновить при необходимости через Резерв+ без посещения ТЦК", - рассказал депутат.

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Напомним, адвокат Роман Кичко рассказал, что ТЦК не имеют права штрафовать военнообязанных за нарушение правил воинского учета в "заочном" режиме.

По словам юриста, процедура наложения административного штрафа довольно сложная и содержит много специфических нюансов. В частности, ТЦК обязан сообщить гражданину, что рассматривает дело о наложении штрафа на него. Это делается не повесткой, а "уведомлением о вызове".

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