Экономическое бронирование в Украине может касаться и физических лиц-предпринимателей, поскольку это просто одна из форм организации бизнеса.
Нет никаких оснований дискриминировать ФЛП, в Украине все формы собственности равны перед законом, рассказал офицер Вооруженных сил Украины, финансовый эксперт Евгений Невмержицкий во время эфира на "Украинском радио":
"Поэтому, конечно, что и они (ФЛП, - Ред.) должны иметь бронирование".
По словам эксперта, у физлица-предпринимателя может быть 10 человек персонала и, например, какое-то IT-предприятие способно выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом, и их труд способен вносить существенный вклад в обороноспособность нашей страны. "Поэтому нет никаких оснований ограничивать ФЛП", - считает эксперт-воин.
По его мнению, нет никакого рационального обоснования бронирования половины работников какого-то предприятия. "Почему? Потому что предприятие - это отдельный комплекс, оно тоже подразумевает определенную команду. И как - половину команды бронируем, а другую нет? Это неправильно. Здесь надо исходить всегда с точки зрения экономической эффективности, неважно - ФЛП это или нет", - добавил аналитик.
В центре внимания бронирование работников по экономическому принципу - что сообщалось
В сентябре глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести уже в текущем году. По словам парламентария, благодаря такому нововведению ежемесячно бюджет может дополнительно получать 8 миллиардов гривень.
В начале октября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что сейчас рассматривают три модели экономического бронирования. Политик узнал, что какую-то из моделей такого бронирования точно хотят вводить.