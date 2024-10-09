Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование пересмотрят.

До 15 ноября в Украине проведут аудит предприятий, которые имеют статус критических и получили его от органов местного самоуправления.

Для прозрачности в комиссию должны привлечь военных представителей, рассказал Суспильному первый заместитель министра обороны Гаврилюк. В то же время бронирование работников в настоящее время не приостанавливают, заверил он.

Заместитель объяснил, что инициируют аудит на фоне роста количества людей, забронированных от мобилизации: еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а за несколько месяцев выросло вдвое и сейчас превышает миллион.

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"Если это предприятие, например, завод, который действительно является "критическим", это понятно. Если это, например, спортивный клуб, который не имеет отношения, но определен как "критический", то "критичность" этой организации будет пересматриваться", - пояснил он.

Информация о приостановлении бронирования в Украине - детали

Ранее СМИ прошири информацию, что бронирование от мобилизации в Украине могут "поставить на паузу" до 15 ноября.

Отмечалось, что Министерство обороны решило провести аудит забронированных от мобилизации в Украине, и Кабинет министров на последнем заседании вроде бы согласился с идеей.

Утверждалось, что к следующему заседанию правительства уже будет готов проект решения о приостановлении до 15 ноября процесса бронирования. Это якобы должны были сделать из-за временного приостановления действия положений правительственных критериев, которые определяют статус предприятий как "критически важных".

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