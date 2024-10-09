У Министерства обороны возникло желание проверить, насколько обоснованно были забронированы те, кто уже успел пройти эту процедуру.

Бронирование от мобилизации в Украине могут "поставить на паузу" до 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Отмечается, что Министерство обороны решило провести аудит забронированных от мобилизации в Украине, и Кабинет министров на последнем заседании вроде бы согласился с идеей.

Ожидается, что к следующему заседанию правительства уже будет готов проект решения о приостановлении до 15 ноября процесса бронирования. Это сделают из-за временного приостановления действия положений правительственных критериев, которые определяют статус предприятий как "критически важных".

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Также предлагается, что по итогам проверки отсрочка от мобилизации будет отменена для тех, кто получил бронь необоснованно.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине изменили правила доставки повесток по почте. Изменения касаются и судебных повесток, которые отныне могут доставляться вместе с повестками ТЦК, и подлежат личному вручению адресатам.

Также мы рассказывали, что украинцы в возрасте до 25 лет окончательно освобождены от мобилизации. Соответствующее решение 311 голосами приняла Верховная Рада.

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