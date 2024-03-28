В парламенте уже завершили рассмотрение 4 051 правки к проекту закона о мобилизационных мероприятиях, поделился нардеп.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершает рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации, пройдя их уже более 4 тысяч.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Железняк. "Комитет по вопросам обороны сегодня завершил рассмотрение 4051 из 4266 правок к законопроекту о мобилизации. То есть готово на 95%. Завтра завершат", - отметил он.

В то же время депутат подчеркнул, что это не означает, что законопроект готов к голосованию во втором чтении. "Во-первых, еще будет одно заседание, где рассмотрят дополнительные комитетские правки. Это, тоже завтра. Во-вторых, надо еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Здесь график неизвестен пока", - пояснил парламентарий.

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В центре внимания мобилизация 2024 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны продолжает рассматривать правки к законопроекту о мобилизации. В частности, он отклонил предложения, согласно которым молодые люди от 18 лет могли бы быть мобилизованы.

В Министерстве обороны опубликовали информацию насчет того, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.

Так, мобилизация предлагается с 25 до 60 лет, с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка. От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан.

Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок пять месяцев в мирное время и три месяца - в военное. Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы. 18-летние, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

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