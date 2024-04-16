Не у всех граждан после снятия с учета изымается военно-учетный документ.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Среди прочего, документ предусматривает изменения в правила снятия с воинского учета.

Как объясняет "Судебно-юридическая газета", в частности, теперь у лиц, которые признаны непригодными к военной службе или достигли предельного возраста пребывания в запасе, будет в наличии военно-учетный документ.

Издание отмечает, что согласно ч. 6 ст. 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" в новой редакции снятию с воинского учета в соответствующих ТЦК подлежат следующие категории граждан:

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умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

те, которые прекратили гражданство Украины;

признанные непригодными к военной службе;

достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

Если гражданин снят с воинского учета в соответствии с последними двумя пунктами, военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные о снятии с воинского учета.

Поэтому до достижения 60 лет такие граждане должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских.

Закон о мобилизации: другие важные моменты

В Украине снизили призывной возраст до 25 лет. Граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации, ждут дополнительные ограничения. В частности, по иску ТЦК суд может накладывать ограничения на управление автомобилем.

В то же время до середины июля 2024 года граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщить в территориальные центры комплектования свой реальный адрес и актуальный номер телефона. Если человек находится в Украине, он может сделать это путем прибытия в ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, или в ЦПАУ, или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в случае его наличия. Также предусмотрен механизм предоставления такой информации гражданами, находящимися за рубежом.

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