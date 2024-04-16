Также на воинский учет в ТЦК по месту жительства в течение 60 дней должны стать граждане мужского пола, которые имеют специальные звания и проходят службу в государственных органах.

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Он вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования – то есть уже в середине мая.

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", до середины июля 2024 года граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщить в территориальные центры комплектования свой реальный адрес и актуальный номер телефона. Согласно переходным положениям, уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) необходимо в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона.

Если гражданин находится на территории Украины, он должен это сделать путем прибытия в ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, или в ЦПАУ, или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в случае его наличия.

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В же время в случае пребывания гражданина за рубежом, сообщить актуальные данные надо на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, которые указаны на официальном сайте ТЦК по месту пребывания на воинском учете, или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в случае его наличия.

Кроме того, те граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, должны стать на воинский учет в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабмина, определяющего особенности ведения воинского учета граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за рубежом.

На воинский учет в ТЦК по месту жительства в течение 60 дней должны также стать граждане мужского пола, которые имеют специальные звания (классные чины) и проходят службу в Национальной полиции, ГБР, Службе судебной охраны, БЭБ, ГСЧ, Государственной уголовно-исполнительной службе, НАБУ, органах прокуратуры, Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе. При этом указано, что работники НАБУ и ГБР не подлежат призыву во время мобилизации.

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Согласно новому закону, мобилизация будет происходить с 25 лет. Предельный возраст остался неизменным – он составляет 60 лет для всех категорий военнообязанных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что новый закон о мобилизации – "это лучший вариант, на который мы могли надеяться". Он подчеркнул, что военным, которые находятся на фронте, нужно дать возможность получить отпуск. Чтобы это было возможно, необходимо увеличить количество украинцев в рядах ВСУ.

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