По словам Данилова, у власти есть понимание, что "надо работать также в тылу".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал массовую раздачу повесток в Украине. Он подчеркнул, что это позволяет поставить на учет военнообязанных и сформировать резерв.

В интервью BBC Данилов отметил, что мобилизация в Украине не прекращалась с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

"Чтобы понимать, что в случае необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти те, которые подготовлены, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены", – объяснил он.

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По словам Данилова, у власти есть понимание, что "надо работать также в тылу". При этом раскрутку темы неизбирательной мобилизации в ряды украинской армии секретарь СНБО назвал психологической операцией в интересах российской пропаганды.

Раздача повесток в Украине

Украинцы продолжают массово получать повестки, по которым им необходимо появиться в территориальных центрах комплектования. Повестки могут выдавать те лица и в тех местах, которые не противоречат украинскому законодательству. В частности, это могут делать руководители предприятий, учреждений или организаций, учреждений образования, ФЛП, представители военкоматов и другие категории.

Повестку, которую выдали военнообязанному в Украине, могут аннулировать. Однако это касается только тех, кто имеет основания для отсрочки или бронь.

В Минцифры продолжаются обсуждения по улучшению услуг для военнослужащих в приложении "Дія" в рамках мобилизации, впрочем каких-то конкретных решений на этот счет нет. При этом Михаил Федоров подчеркнул, что использовать "Дію", чтобы отправлять повестки, точно не будут.

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