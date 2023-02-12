Роман Горбач отметил, что украинцам необходимо носить с собой документы, чтобы избежать инцидентов.

Повестку, которую выдали военнообязанному в Украине, могут аннулировать. Это касается лишь тех, кто имеет основания для отсрочки или бронь.

"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет", - объяснил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

По его словам, если же повестку все же вручили, то военнообязанному необходимо с полным пакетом документов прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы аннулировать повестку.

Видео дня

Кто из украинцев подлежит бронированию:

сотрудники органов госвласти, других госорганов, органов местного самоуправления, если они нужны для обеспечения работы указанных органов;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей украинских военных;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности.

Мобилизация в Украине - что известно

24 февраля 2022 года Российская Федерация осуществила полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

При этом за игнорирование повестки и неявку в военкомат в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кроме того, в ВСУ рассказали, что мобилизовать могут даже тех, кого признали ограниченно годными к службе.

27 января Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных.

Вас также могут заинтересовать новости: