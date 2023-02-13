Федоров дал однозначный ответ относительно рассылки повесток через приложение.

В Минцифры продолжаются обсуждения по улучшению услуг для военнослужащих в приложении "Дия" в рамках мобилизации, впрочем каких-то конкретных решений на этот счет пока нет.

Как отметил в интервью РБК-Украина глава министерства Михаил Федоров на вопрос о введении военного е-билета, выплат, услуг и льгот "есть много различных обсуждений, но пока в разработке чего-то подобного нет".

При этом он дал однозначный ответ относительно рассылки повесток через "Дию".

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"Мы точно не будем использовать "Дию", чтобы отправлять повестки. Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами надо заниматься. Поэтому повесток в "Дии" не будет, а над другими сервисами бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", - сказал он.

Мобилизация в Украине 2023 - что известно

В Украине продолжается мобилизация, поэтому граждан вызывают в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Вручать повестки могут те лица и в тех местах, которые не противоречат украинскому законодательству сотрудники ТЦК; уполномоченные лица органов местного самоуправления; руководители предприятий, учреждений или организаций, заведений образования; "ФОПы"; управители многоквартирных домов.

В январе 2023 года в Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди нововведений: на учет будут брать лиц с 16-ти лет; военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию"; центры занятости будут сообщать военкоматам информацию о безработных военнообязанных и др.

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