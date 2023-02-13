В КГВА ответили, кто имеет право вручать повестки в Украине. Им направили журналисты запрос, чтобы узнать, могут ли этот вид документа разносить коммунальщики.

Украинцы продолжают массово получать повестки для прибытия в территориальные центры комплектования (ТЦК), или же "военкоматы" в народе. Накануне был подтвержден факт того, что в Днепровском районе Киева повестки разносили коммунальщики.

Поэтому на запрос ТСН в Киевской городской военной администрации (КГВА) ответили на вопросы, кто имеет право вручать повестки, есть ли в этом перечне дворники и другие коммунальщики.

В КГВА подчеркнули, что в Украине продолжается мобилизация, поэтому граждан вызывают в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Там заявили, что вручать повестки могут те люди и в тех местах, которые не противоречат украинскому законодательству.

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Кто имеет право вручать повестки в Украине:

сотрудники ТЦК;

уполномоченные лица органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений или организаций, учреждений образования;

ФОПы;

управители многоквартирных домов.

Правила воинского учета в Украине 2023

В Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:

на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);

военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";

принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на военный учет;

центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;

дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.

Ранее в Минреинтеграции пояснили, что если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и являетесь военнообязанными, должны стать на воинский учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней после приезда.

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