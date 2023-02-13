Украинцы продолжают массово получать повестки для прибытия в территориальные центры комплектования (ТЦК), или же "военкоматы" в народе. Накануне был подтвержден факт того, что в Днепровском районе Киева повестки разносили коммунальщики.
Поэтому на запрос ТСН в Киевской городской военной администрации (КГВА) ответили на вопросы, кто имеет право вручать повестки, есть ли в этом перечне дворники и другие коммунальщики.
В КГВА подчеркнули, что в Украине продолжается мобилизация, поэтому граждан вызывают в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Там заявили, что вручать повестки могут те люди и в тех местах, которые не противоречат украинскому законодательству.
Кто имеет право вручать повестки в Украине:
- сотрудники ТЦК;
- уполномоченные лица органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений или организаций, учреждений образования;
- ФОПы;
- управители многоквартирных домов.
Правила воинского учета в Украине 2023
В Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:
- на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);
- военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";
- принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на военный учет;
- центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;
- дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.
Ранее в Минреинтеграции пояснили, что если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и являетесь военнообязанными, должны стать на воинский учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней после приезда.