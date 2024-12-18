Верховная Рада рассмотрит законопроект о реформе МСЭК, который предусматривает изменения в закон о мобилизации.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект 12178 о реформе МСЭК "относительно внедрения оценивания повседневного функционирования лица".

Финальная редакция законопроекта предусматривает, что п. 9 и 14 ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые предусматривают основания для отсрочки тем, кто ухаживает за больными родственниками, изложат в новой редакции, пишет Судебно-юридическая газета.

В частности, в обновленном п. 9 говорится, что не будут подлежать призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, которые постоянно ухаживают за больной женой (мужем), ребенком и/или отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохраненияя, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены, которые не имеют других трудоспособных членов семьи, которые обязаныобязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии, или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица нуждаются в постоянном уходе.

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Кроме того, в обновленном п. 14 отмечается, что не будут подлежать призыву члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

То есть, содержание п. 9 и 14 не меняется, но в качестве оснований добавляется решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Документы, выданные экспертной командой будут основанием для оформления или продолжения предоставления лицам с инвалидностью прав, статусов, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, других социальных гарантий и т.д., в том числе для целей, определенных в законах "О воинской обязанностиобязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на весь срок действия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией до проведения планового оценивания повседневного функционирования лица экспертными командами по оценке повседневного функционирования.

Реформа МСЭК

В Украине до конца года ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии из-за постоянных злоупотреблений при оформлении инвалидности.

Также Владимир Зеленский поручил правительству, правоохранителям и областным администрациям проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.

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