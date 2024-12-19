По его словам, Силы обороны Украины нуждаются в большем количестве современных технологий.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что Украина нуждается в первую очередь в пополнении нового оружия, а не в снижении мобилизационного возраста. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммите лидеров стран-членов ЕС.

"Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, какая разница - 20 лет этому человеку или 30? Никакой нет разницы. То есть партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание на то, что у нас "голые" бригады есть. Я просто не хочу это повторять. У нас достаточно разных бригад - есть сильные бригады, а есть бригады, которые неукомплектованы, прежде всего - оружием", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины считает "не очень справедливой" ситуацию, которая сложилась относительно тренировочной подготовки 14 украинских бригад, и из них - не менее 12 бригад за рубежом. В частности, Украина пыталась еще договариваться год назад, в том числе с европейцами, что будет четко определено, где каждая украинская бригада будет тренироваться сразу со снаряжением и с оружием. Соответствующие учения должны были начаться сначала в США.

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"И когда мы об этом договаривались, и на сегодня мы имеем одну бригаду, которую мы тренировали во Франции, и одну бригаду, которая сегодня дополнительно тренируется в Германии - кстати, тренируют Соединенные Штаты, и если из этого блока мы имеем две бригады - мы говорим об оружии, а не о людях", - сказал Зеленский и подчеркнул, что Украине не хватает оружия, а не военных.

По его словам, безусловно людей всегда недостаточно.

"Безусловно, командиры на поле боя также хотят, но очень важно - укомплектование бригад, и чтобы они были и защищали государство", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что война имеет очень технологический характер. Он констатирует:

"И люди важны, безусловно, техника, но современные технологии - ракеты, дроны, дальнобойные возможности, противовоздушная оборона - все это очень важные вещи. И как можно гладиться вперед, если с неба на голову прилетают управляемые авиабомбы, а ты не контролируешь небо? То есть не хватает ПВО и количество F-16 в нашем небе пока маловато. Вот что происходит".

Президент добавил, что Украине для сильной позиции также надо, чтобы был стабильный фронт, чтобы россияне не имели возможности продвигаться вперед. Надо, чтобы российская армия стала слабее. Также Украине нужна финансовая поддержка и макрофинансовая стабильность. Еще надо иметь понятную позицию относительно гарантий безопасности для Украины без сюрпризов.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец негативно относится к снижению мобилизационного возраста до 18 лет. По его словам, если забрать всех этих молодых людей, то не будет будущего Украины.

Как заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, вопрос снижения мобилизационного возраста не может диктоваться Украине из-за границы. Она убеждена, что снижение возраста мобилизации "не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого".

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