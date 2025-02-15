92-я отдельная штурмовая бригада участвует в пилотном проекте.

Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко Мстислав Баник рассказал, как на практике планируют привлекать молодежь в свою часть, в частности, по новой программе контракта для украинцев 18-24 лет.

"Наша 92-я бригада участвует в пилотном проекте. Пока только шесть бригад участвуют, но очевидно, что в будущем это будет распространяться на все Силы обороны. Надо отработать это на тех воинских частях, которые могут обеспечить процесс рекрутинга и это те воинские части, которые должны на себя правильно взять и правильно обеспечить боевой курс. Высококачественную подготовку таких бойцов, которые присоединятся в ряды ВСУ по этим контрактам", - отметил он в эфире телемарафона.

По его словам, они в 25 лет уже смогут закончить военную службу.

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"Срок контракта один год. То есть, ты подписываешь годовой контракт и через год, ты оставляешь Вооруженные силы, если хочешь их оставить. Имеешь годовую отсрочку от службы в армии и возможность выезда за границу. Это твои главные условия", - акцентировал Баник.

Он рассказал о том, кем можно стать по этой программе.

"Это не любой, кто придет в армию 18-летним или 22-летним и станет кем угодно - делопроизводителем, тыловиком за миллион гривень. Мы говорим только о штурмовых подразделениях и штурмовых должностях в штурмовых подразделениях", - подчеркнул военнослужащий.

По его словам, пехота нуждается в большом омоложении - молодых, свежих, мотивированных и энергичных людей, которые придут. Баник заметил:

"У нас для них есть как штурмовые должности по этим миллионным контрактам, так и обычные - водителей, медиков и другие, на которые мы можем пригласить и также это могут быть контакты однолетние или же до объявления демобилизации. И с выплатой подъемных. Если говорить на тему контрактов для 18-24 летних людей, то если человек готов стать штурмовиком, понимает всю сложность этой профессии, имеет хорошее физическое состояние, психологическую стабильность внутри себя, то он может стать на такую должность. Успешно отслужить этот год и потом вернуться к гражданской жизни. Или по желанию остаться в армии".

После того, как человек подпишет контракт, начинается обучение, которое будет происходить на базе бригады и продлится 45 дней.

"Потом еще 14 дней профессиональное обучение, поскольку это может быть пулеметчик, гранатометчик. То есть, надо освоить то вооружение, с которым будут работать. И потом, после этих двух месяцев обучения, еще есть 14 дней на адаптацию в самом подразделении. А уже после, можно будет включаться в работу", - акцентировал он.

Военный подчеркнул, что такого, как говорят "по легендам", якобы подписал и на третий день поехал штурмовать посадку, потому что тебе 18 лет, не будет, добавив:

"Такого ни в коем случае не будет. Сначала отбор, чтобы тебе все подходило, физическое и психологическое состояние позволяло. Затем полная профессиональная подготовка и обучение".

По его словам, до объявления инициативы о возможности получить годовой контракт, по рекрутингу бригады были обращения и заявки от тех, кому как раз 18-20-21 год.

"Буду прост и откровенен, для многих людей - это может стать билетом в жизнь. Поскольку подписывая контракт ты получаешь 200 тыс. грн. для старта и потом в течение года получаешь миллион. Вряд ли кто-то может найти сейчас, учитывая сложное время, работу которая принесет тебе такие деньги за год. Учитывая, что кроме миллиона гривень, ты еще получаешь 100 тыс. грн. премии плюс зарплату", - отметил военнослужащий.

Он утверждает, что власть заявляет, что человек может получить за год около 2 миллионов гривень.

Контракты для молодежи 18-24 лет - что известно

На этой неделе Минобороны Украины запустило добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. 11 февраля стартовал проект "Контракт 18-24", который позволяет привлекать в армию мотивированных граждан, которые готовы защищать Украину, получать качественную подготовку и стать частью боевых подразделений.

Контракт будут заключать сроком на один год, а дальше доброволец сам будет принимать решение продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы.

Кроме денежных стимулов, предусмотрен еще ряд предложений и бонусов, среди которых бесплатное медицинское обеспечение, ипотека под ноль процентов годовых ("еОселя"), возможность получить образование за счет государства, после окончания контракта и многие другие.

Также в оборонном ведомстве обнародовали список бригад, в которых предлагается служить добровольцам 18-24 лет по контракту.

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